В Грузии задержали человека по подозрению в пособничестве террористам

Сотрудник полиции во время контртеррористической операции в Тбилиси. 22 ноября 2017

Сотрудник полиции во время контртеррористической операции в Тбилиси. 22 ноября 2017

ТБИЛИСИ, 22 янв – РИА Новости. Служба госбезопасности Грузии на основании постановления суда задержала гражданина страны Анатолия Бердзенишвили по подозрению в пособничестве террористам, в частности предполагаемому организатору теракта в Стамбульском аэропорту Ахмеду Чатаеву, сообщила СГБ в понедельник.

Контртеррористическая операция прошла на окраине Тбилиси 22 ноября. Трое подозреваемых в терроризме были ликвидированы, в том числе Чатаев, один задержан. Позже, 26 декабря, СГБ заявила, что в ходе спецоперации в Панкисском ущелье задержаны пять человек, которых подозревают в связях с террористами, ликвидированными в ноябре в Тбилиси.

"Сотрудники СГБ на основании постановления суда задержали гражданина Грузии Анатолия Бердзенишвили. Следствием на данном этапе установлено, что задержанный отправился в Турцию для оказания помощи Чатаеву и членам его группировки", — говорится в сообщении на сайте службы госбезопасности.

По данным ведомства, задержанный помогал Чатаеву и членам его группировки в перемещении до турецко-грузинской границы.

Следствие ведется по статье "финансирование терроризма, обеспечение террористической деятельности иной материальной поддержкой или ресурсами, повлекшее тяжкие последствия", что карается лишением свободы на срок от 17 до 20 лет.