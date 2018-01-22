В Таджикистане выберут лучшую эмблему 30-летия независимости республики

Арка на входе в парк имени Камола Худжанди в городе Худжанд.

Арка на входе в парк имени Камола Худжанди в городе Худжанд.

ДУШАНБЕ, 22 янв – РИА Новости. В Таджикистане объявили конкурс на лучшую эмблему к празднованию 30-летия государственной независимости республики, сообщает Sputnik Таджикистан.

Отмечается, что при разработке конкурсной эмблемы авторы должны обратить внимание, прежде всего, на ценности государственной независимости и основные принципы таджикской государственности.

Другие требования подробно отражены в Уставе, который, как ожидается, будет опубликован на официальном сайте Министерства культуры.

Желающие принять участие в конкурсе могут представить свой проект в цветном формате А-4, а также на компакт-диске. Срок приема заявок – до 30 марта.

Победителей конкурса ждут денежные премии.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил ответственным структурам принять меры по подготовке к достойной встрече 30-летия государственной независимости республики, которое будет широко отмечаться в 2021 году.

В 2017 году в Таджикистане отмечалась 26-я годовщина независимости. Власти приняли решение отметить эту дату без военного парада и демонстраций. В Душанбе прошли массовые народные гулянья и праздничный концерт.

Таджикистан объявил о государственной независимости 9 сентября 1991 года.

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