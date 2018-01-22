Железняк рассказал, зачем Порошенко закон о реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко будет использовать закон о реинтеграции Донбасса в качестве инструмента для борьбы с оппозицией внутри страны, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Порошенко в понедельник назвал принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса "технологией возвращения под суверенитет Украины" этих территорий.

"Помимо того, что закон развязывает руки киевской хунте, чтобы начать полномасштабную войну против жителей Донбасса, данный акт фактически позволяет ввести военное положение в любой части Украины и тем самым станет инструментом для борьбы с неугодной оппозицией Порошенко, который любым способом намеревается удержаться в президентском кресле", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению депутата, называя Донбасс "оккупированными территориями", Порошенко демонстрирует истинное отношение к жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, "людоедские цели закона о якобы реинтеграции и свое намерение вооруженным способом бороться с народом Донбасса за получение контроля над территорией республик".

"Заявления Порошенко о намерении соблюдать минские соглашения на фоне принятия акта, который полностью их игнорирует, выглядят лукавством и попыткой обмануть западных кураторов, обеспокоенных законодательными трюками Киева", — также отметил он.

Однако Железняк подчеркнул, что от западных партнеров пока не прозвучало ни одного внятного сигнала, способного остановить киевский режим до начала отрытых военных действий против жителей Донбасса.

Парламент Украины в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.