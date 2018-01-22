В Киеве рассчитывают на принятие решения по миротворцам в 2018 году

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Киев ставит себе задачу добиться принятия в 2018 году решения по миротворцам в Донбассе, заявила представитель киевской стороны в политической подгруппе контактной группы по Украине Ольга Айвазовская.

Киев добивается введения в регион миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

"На 18-й год, по крайней мере, что я понимаю и знаю, — украинская дипломатия, президент ставят себе цель иметь миротворцев, иметь решение относительно миротворцев. Каким образом это будет обеспечено, я думаю, это надо говорить с теми, кто принимает решения и ведет переговоры на наивысшем уровне", — сказала Айвазовская в эфире украинского "Пятого канала" в понедельник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.