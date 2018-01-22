Чижов назвал сомнительными перспективы диалога между Приштиной и Белградом

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Перспективы диалога между Приштиной и Белградом после убийства бывшего заместителя министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича не стали более радужными, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Иванович был убит утром в минувший вторник в городе Косовска-Митровица. Сербский политик в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие". Основная его деятельность проходила на населенном преимущественно сербами севере края, где албанская администрация из Приштины не имеет полной власти.

"Понятно, что диалог между Белградом и Приштиной, который при посредничестве Евросоюза шел, ну я бы сказал ни шатко, ни валко в последнее время из-за растущего ужесточения позиции косово-албанской стороны по тем вопросам, которые в рамках этого диалога обсуждались, включая то обязательство, которое ранее Приштина на себя взяла в отношении формирования ассоциации сербских муниципалитетов Косово, сейчас перспективы этого диалога более радужными, конечно, не стали ", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Он считает, что общественное мнение Сербии в связи с убийством Ивановича ужесточиться. "Я не исключаю, что реакцией на эту реакцию будет дальнейшее ужесточение подхода и косовских албанцев, то есть, когда я говорю, что перспективы диалога между Белградом и Приштиной становятся менее радужными, я имею в виду и то, что точек соприкосновения может оказаться меньше, чем было до сих пор", — добавил постпред РФ при ЕС.

В Косово Иванович имел репутацию самостоятельного сербского политика. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не испытывает большого доверия к следственным органам в Косово, территорию которого не контролирует с 1999 года. По словам Вучича, если косовские органы не в состоянии расследовать это преступление, к следствию должны подключиться сербские службы.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.