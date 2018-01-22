ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Пять мирных жителей города Докучаевска к югу от Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

По его словам, обстрел со стороны Новотроицкого произошел в 17:25 мск, при этом огонь из миномета калибра 120 миллиметров и БМП-2 "целенаправленно велся по объектам гражданской инфраструктуры".

В оперативном командовании добавили, что доведут эту информацию до первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, который находится с рабочим визитом на востоке Украины.

Кроме того, в ведомстве заявили, что силовики обстреляли из минометов еще два населенных пункта в ДНР.

"Также огонь велся по районам н.п. Верхнеторецкое, Зайцево с применением 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия. Дополнительная информация о жертвах и разрушениях уточняется", — сказал представитель ведомства.

Обстрел со стороны украинских силовиков он назвал преступлением, которое необходимо тщательно расследовать.