Итальянец открыл стрельбу по людям с балкона своего дома

РИМ, 22 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянец в понедельник вечером открыл стрельбу с балкона своего дома в городе Беллона (провинция Казерта) в южной области Кампания, посеяв панику среди местных жителей, сообщили РИА Новости в службе карабинеров города Казерта.
В результате стрельбы четыре человека получили ранения, в их числе один из карабинеров, приехавших по вызову на место происшествия.
"Никто из них не получил тяжелых ранений. Сейчас с мужчиной идут переговоры, чтобы избежать дальнейшей стрельбы", — заявил собеседник агентства.