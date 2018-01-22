В Киеве объяснили, зачем ПАСЕ комиссия с участием представителей России

СТРАСБУРГ, 22 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев объяснил парламентариям, зачем Ассамблее подкомиссия с возможным участием российских представителей.

Во вторник, 23 января, пройдет заседание созданной в декабре ad-hoc комиссии Бюро ПАСЕ, в котором примут участие, в том числе, представители РФ. Эта подкомиссия была создана на основе доклада Микеле Николетти, в понедельник утвержденного председателем ПАСЕ. В нем он отметил важность того, чтобы "все государства-члены организации были полностью представлены в этом процессе, на парламентской стороне и на межправительственной стороне". Украинские представители уже выступили против проведения заседания подкомиссии с участием представителей РФ.

"Мы все понимаем, что этот специальный комитет создан для того, чтобы поменять регламент. Потому, что РФ должна вернуться в ПАСЕ и вновь платить свои взносы в Совет Европы и погасить долги перед Советом Европы. Это похоже на шантаж… Однако мы должны понимать, что в этом случае мы как бы пытаемся переписать уголовный кодекс для того, чтобы из преступника сделать не преступника", — сказал Арьев.

"Если мы поменяем правила и уберём возможность ставить под сомнение полномочия той или иной делегации национальной, то мы фактически будем подрывать такой институт, как мониторинговые процедуры, мониторинговые органы. Это ослабит позицию всей ПАСЕ, потому что в конце концов нам не удастся отреагировать ни на какие нарушения, кто бы их ни совершил", — добавил он.

Арьев в связи с этим высказал предположение, что в случае возвращения делегации России в ПАСЕ "кто-то ещё, или, может быть, даже все остальные могут покинуть эту организацию, потому что подрываются сами ее основы".

Украина в 2017 году уже пригрозила, что покинет ПАСЕ в случае возвращения в Ассамблею представителей РФ.

Российская делегация в работе зимней сессии ПАСЕ, как и в предыдущие три года, участия не принимает. РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.