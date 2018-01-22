В Киеве задержали ученого, пытавшегося вывезти данные об украинском флоте

Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017

Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали сотрудника одного из исследовательских институтов страны при попытке незаконно вывезти в Иран флешку с данными об устройстве гидроакустического оборудования фрегата "Гетман Сагайдачный", сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным прокуратуры, правоохранители задержали 55-летнего мужчину в зоне таможенного контроля киевского аэропорта "Борисполь" на основании решения суда.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении гражданину, который пытался перевезти через государственную границу Украины в Иран военную информацию, которая касается корабельного гидроакустического комплекса, которым вооружен фрегат проекта "Гетман Сагайдачный", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчине вручили уведомление о привлечении к уголовной ответственности в качестве подозреваемого по уголовному делу, которое возбуждено по статье "Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю".