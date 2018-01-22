Власти Венесуэлы осудили санкции ЕС против чиновников страны

Военнослужащий Национальной гвардии Венесуэлы у здания Верховного суда в Каракасе

Военнослужащий Национальной гвардии Венесуэлы у здания Верховного суда в Каракасе

МЕХИКО, 22 янв – РИА Новости. Венесуэла осуждает санкции, введенные против ее чиновников Евросоюзом, говорится в заявлении правительства страны.

ЕС в понедельник ввел санкции против семи высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и Верховного суда, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Эти недостойные действия нарушают фундаментальные принципы хартии ООН и имеют целью грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны", — говорится в официальном коммюнике.

По мнению властей южноамериканской страны, действия ЕС доказывают его подчиненность правительству "главенствующего расиста Дональда Трампа". В связи с данными мерами правительство Венесуэлы потребовало от ЕС уважения к своему суверенитету, законным государственным институтам и немедленного прекращения враждебных действий в отношении страны.