Профсоюзы тюремщиков во Франции не достигли соглашения с главой минюста

Горящие покрышки во время акции протеста работников тюрем во Франции

Горящие покрышки во время акции протеста работников тюрем во Франции

ПАРИЖ, 22 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Встреча представителей профсоюзов тюремных смотрителей с министром юстиции Франции Николь Беллубэ не увенчалась прекращением протестных акций, обсуждения будут продолжаться.

Во Франции вторую неделю проходят общенациональные акции протеста сотрудников тюрем, которые требуют усилить меры безопасности в местах заключения. К проведению акций ранее призвали профсоюзы, заявившие об абсолютной безнаказанности и пренебрежении со стороны правительства к правилам содержания осужденных за экстремизм.

"Дискуссии занимают время. На карте — безопасность французов. Тяжесть условий работы смотрителей — это серьезная тема", — заявила министр по итогам встречи.

Переговоры министра с представителями профсоюзов длились более полутора часов. Ожидается, что во вторник стороны снова соберутся для обсуждения ситуации и способов выхода из нее.

"После более, чем двух часов переговоров с главой минюста, с ее стороны не последовало никаких конкретных предложений. Поэтому обсуждение продолжится завтра", — заявили в профсоюзе UFAP-UNSA justice.

Профсоюз призывает во вторник продолжить акции протеста по всей стране, отмечая, что они должны быть "сильнее, чем когда-либо раньше".

Участвующие в акциях протеста тюремные смотрители не ходят на работу, однако проводят свои манифестации у стен тюрем. Они жгут покрышки, блокируют подъезды к учреждениям и выкрикивают лозунги и требования. Ранее сообщалось о столкновениях протестующих с полицией и о применении слезоточивого газа для усмирения толпы.

Три надзирателя тюрьмы во французской коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) 11 января получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году. На фоне продолжающихся акций протеста в различных регионах Франции произошли еще несколько нападений заключенных.