ЕС загнал себя в угол позицией по санкциям против России, заявил Чижов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Евросоюз загнал себя в угол своей позицией по санкциям в отношении России и безоговорочной поддержкой Украины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Это примерно как с теми же санкциями. Евросоюз загнал себя в угол, он загнал себя в угол и так называемыми санкциями в отношении России и, с другой стороны, загнал себя в угол поддержкой Киева. И вот отказаться от санкций в первом случае и во втором случае — от безоговорочной поддержки Киева ему становится весьма сложно, потому что это требует наличия серьезной политической воли, которая, конечно, копится, как мы рассчитываем, и видим признаки этого. Но пока не накопилась", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.