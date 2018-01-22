В Бельгии снизили уровень террористической угрозы

БРЮССЕЛЬ, 22 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Центр анализа угроз в понедельник снизил уровень террористической угрозы на территории Бельгии с третьего до второго уровня, сообщил глава МВД королевства Ян Ямбон.

"Центр анализа угроз при МВД снизил уровень террористической угрозы с третьего до второго уровня", — написал министр в Twitter.

В Бельгии с 24 марта 2016 года до сих пор действовал повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.

Глава МВД Бельгии ранее заявил, что надеется на понижение уровня террористической угрозы. Он объяснил это тем, что ситуация в стране стала более безопасной, а также "бюджетными соображениями".