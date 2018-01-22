В школе в Техасе произошла стрельба

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Стрельба произошла в школе в округе Эллис в американском штате Техас, стрелявший задержан полицией, один человек пострадал, сообщили американские органы правопорядка.
"Идет расследование. Стрелок задержан", — говорится в сообщении шерифа округа на Facebook. По его словам, дети были эвакуированы из школы.
Как сообщает New York Post, инцидент произошел в средней школе утром в понедельник, в результате стрельбы одна девочка получила ранения. Детали произошедшего не уточняются.
https://t.co/ybZZbRpaFP Texas high school leaves 1 student wounded; suspect in custody, police say https://t.co/BU9XmGWnb1 https://t.co/VPj20XiZfH pic.twitter.com/nggpeAjzIk— Guy Adim (@Guyadim) 22 января 2018 г.