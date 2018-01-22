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Эффективное сотрудничество: МБО ШОС выдало кредит на региональные проекты

19:0322.01.2018
(обновлено: 19:36 22.01.2018)
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© Sputnik / Болат Шайхинов
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ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Межбанковское объединение Шанхайской организации сотрудничества по состоянию на конец 2017 года предоставило 80 миллиардов долларов и 114 миллиардов юаней (17,8 миллиарда долларов) на развитие проектов в странах ШОС, заявил в понедельник президент Государственного банка развития Китая Чжэн Чжицзе.

Церемония фотографирования глав государств-членов ШОС, глав государств и правительств стран-наблюдателей в ШОС в Ташкенте
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
"Межбанковское объединение ШОС уже приняло участие в процессах реализации многих крупных и значимых для нашего региона проектах, в рамках которых мы предоставили несколько миллиардов долларов кредитной линии и проектного финансирования", — заявил Чжэн Чжицзе, выступая на презентации банка в штаб-квартире ШОС в Пекине.

Он сообщил, что "по состоянию на конец 2017 года в рамках МБО ШОС, Государственный банк развития КНР совместно с заинтересованными банками, являющимися членами МБО ШОС, уже предоставили более 80 миллиардов долларов кредитной линии, а также более 114 миллиардов юаней кредитных ресурсов, которые направляются на поддержку реализации проектов таких сфер, как инфраструктурное строительство, поддержка малого и среднего бизнеса и на реализацию конкретных социальных проектов".

По его словам, кредиты были выделены на реализацию проектов по развитию китайско-российского нефтяного сотрудничества и торговли, по строительству нефтепровода между Китаем и странами Центральной Азии, а также на проекты в сфере сельского хозяйства Таджикистана и поддержки малого и среднего бизнеса в Узбекистане.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лавров: в Центральной Азии нужно наладить многостороннее партнерство
Он подчеркнул, что "все эти проекты уже имеют хорошие социальные и экономические результаты, они также поспособствовали наращиванию торгово-экономических контактов и сотрудничества между заинтересованным странами в нашем регионе, они оживляют торгово-экономическую деятельность на нашем пространстве в целом".

"В 2018 году мы готовы прилагать совместные усилия, чтобы поднять нашу общую деятельность в рамках МБО ШОС на новую ступень ускоренного развития", — также отметил глава китайского банка.

Эффективное сотрудничество

Он подчеркнул, что за 12 лет своего существования МБО ШОС стало важной площадной для развития финансового сотрудничества в рамках организации.

"Под эгидой секретариата ШОС и благодаря взаимодействию между заинтересованными банками-членами нашего объединения, мы также добились хороших результатов в развитии нашего сотрудничества в таких направлениях, как поддержание и развитие политических диалогов, многостороннего и двустороннего финансового сотрудничества, наращивание потенциала в важных и значимых для нас сферах, совместное проведение тренингов и подготовки кадров, а также развитие институционального строительства", — сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лавров назвал основные темы международной политики 2017 года
МБО ШОС было создано в конце 2005 года по решению совета глав правительств государств-членов ШОС. Основной целью создания этой структуры является организация механизма финансирования и банковского обслуживания инвестиционных проектов, поддерживаемых правительствами государств-членов ШОС.

В состав членов МБО ШОС входят Банк развития Казахстана, Государственный банк развития КНР, Расчётно-сберегательная компания Кыргызстана ОАО "РСК Банк", российский Внешэкономбанк, Государственный сберегательный банк Таджикистана "Амонатбонк" и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана.

В период с 26 октября 2017 года по 25 октября 2018 года в МБО ШОС председательствует Государственный Банк развития Китая.

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