В Абу-Даби будут штрафовать остановившихся на обочине для молитвы водителей

ДУБАЙ, 22 янв — РИА Новости. Водителей, которые останавливают свои транспортные средства в неположенных местах на шоссе в разных целях, в том числе для совершения молитвы, будут штрафовать на 300 долларов (тысяча дирхамов) в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщает издание Gulf News.
В полиции также отметили, что часто водители автобусов, которые перевозят рабочих, паркуют автомобили на обочинах дорог по разным причинам, включая вознесение молитвы. Парковка в неположенных местах, в частности на обочинах дорог, является нарушением ПДД страны.
Также введены штрафы за остановку ТС на перекрёстках, поворотах и в других не предназначенных для парковки местах. Минимальный штраф за подобные нарушения составляет 400 дирхамов (чуть больше 100 долларов).