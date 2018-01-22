Пучдемон опроверг связь "каталонского процесса" с Россией

МАДРИД, 22 янв – РИА Новости. Бывший глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон опроверг, что к процессу, направленному на отделение Каталонии от Испании, каким-либо образом причастна Россия.

"Я приглашаю всех войти в каталонское правительство и найти любую вещь, которая бы свидетельствовала, что мы связаны с Россией, Венесуэлой или Северной Кореей", — заявил Пучдемон, выступая в университете Копенгагена. Конференция транслировалась на сайте университета. Вопрос о связи "каталонского процесса", направленного на отделение от Испании, с Россией задала одна из участниц конференции.

Бывший глава каталонского правительства заявил, что эту информацию распространяют "некоторые испанские СМИ, у которых проблемы с профессионализмом".

Он также напомнил о телефонном розыгрыше российских пранкеров, которые позвонили министру обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль и объявили Пучдемона "сотрудником КГБ Чиполлино".

В середине ноября российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов разыграли министра обороны Испании после ее заявления о "руке Москвы" на референдуме в Каталонии. От имени министра обороны Латвии они ей сообщили, что бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон — агент российских спецслужб по кличке Чиполлино, а половина российских туристов в Барселоне — кадровые военные. Испанский министр позже сама перезвонила пранкерам и сообщила, что рассказала о разговоре премьер-министру Испании, и он заинтересован во встрече с министром обороны и премьером Латвии.

"Я не хочу говорить о Владимире Путине. Возможно, вы читали фейковые новости, в которых меня определяют как русского агента Чиполлино. Если вы хотите серьезно говорить о Каталонии, Россия ни при чем. Пожалуйста, будьте серьезнее", — сказал Пучдемон.

Испанские власти ранее заявляли, что у них есть информация, что сообщения в поддержку независимости Каталонии распространялись в соцсетях с территорий России и Венесуэлы, поскольку был зафиксирован "подозрительный трафик". При этом они подчеркивали, что не имеют данных, что за этим стоят российские власти.

При этом испанские СМИ, в частности газета El País, опубликовали серию материалов, в которых некоторые российские СМИ, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, обвиняются в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании". Кроме того, испанские СМИ также заявляют о поддержке сторонников независимости некими "русскими хакерами".

Москва призвала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании".

Ранее российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают ситуацию вокруг Каталонии внутренним делом Испании, которое должно решаться согласно конституции страны.