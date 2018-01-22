В МИД Ирана рассказали о развитии отношений со странами Европы

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Отношения Тегерана со странами Европы продолжают развиваться, несмотря на давление со стороны США, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

Касеми также прокомментировал сообщения о возможной договоренности Франции, Великобритании и ФРГ о давлении на Иран из-за его ракетной программы в угоду президенту США Дональду Трампу. По словам представителя ведомства, власти Ирана ничего не слышали об этом от официальных лиц Европы.

"Отношения Ирана с Европой развиваются и могут в дальнейшем получить еще большее развитие. Могут быть противники отношений и взаимодействия Ирана и Европы, и некоторые страны и особые круги могут попытаться внести напряженность и недопонимание между Ираном и Европой, в особенности тремя странами (Франция, Великобритания, ФРГ — ред.)", — приводит его слова агентство IRNA.

Касеми также выразил надежду, что связи Ирана с европейскими странами продолжат развитие, несмотря на стремления "противников этих отношений".

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном. При этом высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что подобное продление президент подписал "в последний раз". Трамп также потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что это последний шанс для внесения изменений. Кроме того, он назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.