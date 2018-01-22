Моргулов и Хантсман обсудили урегулирование на Корейском полуострове

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом США в России Джоном Хантсманом перспективы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Моргулов принял посла США в России Джона Хантсмана по его просьбе. В ходе беседы обсуждались перспективы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а также в Афганистане", — говорится в сообщении МИД.

Как сообщалось ранее, 9 января представители КНДР и Южной Кореи договорились о приезде на Олимпиаду северокорейских спортсменов, болельщиков и музыкантов, а также совместных тренировках команд Юга и Севера на одном из горнолыжных курортов в Северной Кореи.