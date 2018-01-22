Порошенко назвал закон о Донбассе "технологией возвращения территорий"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса "технологией возвращения территорий под суверенитет" Киева. Глава государства отметил, что именно этим документ и ценен.

Депутаты Рады приняли закон на прошлой неделе. В тексте неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россию называют государством-агрессором.

Документ дает президенту Украины право ради "защиты суверенитета" использовать в регионе вооруженные силы даже в мирное время.

Инициативу приняли с поправками, которые исключили пункт о приоритетном значении Минских соглашений. Вместо этого документ предлагает опираться на резолюцию Совета Безопасности ООН по Донбассу.

Глава МИД России Сергей Лавров негативно оценил закон, так как он перечеркивает Минские соглашения.

Оговорка по Донбассу

Свое выступление ко Дню соборности Порошенко также посвятил теме возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева. Примечательно, что в ходе своей речи украинский лидер сделал оговорку, но сразу поправился.

"И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины", — сказал он.

Это не первая подобная оговорка главы государства. В конце года он сообщил, что никто лучше не знает "подлость украинского режима", чем сами граждане республики.

Вооруженная реинтеграция

Порошенко во время выступления также прокомментировал реакцию российских властей на закон о реинтеграции. "Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон", — сказал президент Украины.

Заявление Порошенко о "технологии возвращения территорий" прокомментировали в Госдуме. Так, депутат от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что Киев ведет подготовку к вооруженному вторжению на территории ДНР и ЛНР.

"Следует признать, что армия Украины существенно улучшила свои показатели и готовится применить их на практике. И хотя Порошенко каждый праздник со слезами на глазах вспоминает украинцев с Донбасса, не сомневаюсь, что приказ о наступлении по всей линии фронта отдаст, что называется, без дрожи в голосе", — сказал Бальбек РИА Новости.

Он отметил, что при разгроме самопровозглашенных республик возле границ России появятся агрессивные слабоуправляемые группировки.

"Без всякого пафоса — это угроза национальной безопасности, устранить которую мы обязаны, даже если понадобятся превентивные меры. И, конечно, самое главное, в марте 2014 года наша страна не позволила растерзать русскоязычное население Крыма", — заявил Бальбек.

Он добавил, что Россия "не может бросить сотни тысяч жителей Донбасса на расправу украинским карателям".

"Грустный смех" Донбасса

Закон о реинтеграции Донбасса является преступным, заявила в эфире радио Sputnik замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

"Он (закон. – Прим. ред.) подразумевает применение военной силы без всякой оглядки на какие бы то ни было нормы и договоренности. На мой взгляд, Киев не соблюдает и даже никогда не пытался соблюдать минские договоренности. Киев недоговороспособен", – сообщила Макеева.

Она рассказала, что часто общается с жителями Донбасса, и они "просто смеются над этим законом". При этом Макеева отметила, что это "очень грустный, очень мрачный смех".

Политолог указала на то, что несмотря на перемирие обстрелы продолжаются. По ее словам, украинская сторона собирается зачистить эту территорию от людей. Поэтому жители Донбасса считают, что Киев прежде всего стремится "вернуть землю, а не жителей".

Ответные меры

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР раскритиковали закон о реинтеграции, подчеркнув, что он нарушает минские договоренности. В ЛНР отметили, что с помощью этого документа Киев пытается "подвести под какую-то нормативную базу то, что сейчас происходит" в Донбассе.

Макеева же предложила самопровозглашенным республикам свой вариант контрмер.

"Ответом Донецкой и Луганской народных республик на принятие этого закона мог бы стать, например, закон о борьбе с украинской оккупацией, в соответствии с которым к киевским бандитам могли бы быть применены меры воздействия", – сказала она.

По ее словам, для этого даже не следует объявлять войну, ведь все можно сделать в рамках антитеррористической операции, так самопровозглашенные республики расценивают формирования ВСУ на своей территории как незаконные.