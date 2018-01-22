ШВЕДТ (Германия), 22 янв — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер отказался от оплаты за работу в совете директоров "Роснефти", сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В сентябре акционеры "Роснефти" избрали Шредера в состав совета директоров, и он стал его председателем.

"Господин Шредер принял предложение о работе в "Роснефти", отказавшись от вознаграждения за свою работу в совете директоров компании", — сказал Сечин журналистам.

По его словам, приглашение Шредера на пост главы совета директоров "Роснефти" говорит о значимости Германии как стратегического партнера для компании. "Роснефть" в Германии рассматривает возможность инвестиций в сегменты АЗС, обеспечения авиатопливом, в экспорт немецких нефтепродуктов на рынки ближайших стран (Бенилюкс, Швейцария, Австрия), в прямые поставки электроэнергии на НПЗ.

"После приобретения Ruhr Oel GmbH (ROG) поставки "Роснефти" выросли почти в три раза, до 21 миллиона тонн в 2017 году. Всего за последние восемь лет мы поставили в Германию 153 миллиона тонн нефти на сумму более 80 миллиардов евро. Это примерно четверть всего немецкого потребления", — добавил он.

"Роснефть" — третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки с общим объемом мощностей 12,5 миллиона тонн в год. Операционную деятельность осуществляет дочернее предприятие Rosneft Deutschland GmbH. Эта компания управляет как поставками сырья в адрес НПЗ, доли в которых принадлежат "Роснефти" (PCK Raffinerie GmbH, НПЗ MiRO, НПЗ Bayernoil), так и продажами нефтепродуктов.