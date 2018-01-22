Пучдемон заявил о скором формировании нового правительства Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 22 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил в понедельник о скором сформировании нового правительства региона.

Спикер каталонского парламента Роже Торрен сообщил в понедельник, что Пучдемон выдвинут кандидатом на пост главы женералитета. Ранее его кандидатуру предложила спикеру возглавляемая Пучдемоном коалиция "Вместе за Каталонию".

"Мы не будем капитулировать перед авторитаризмом, несмотря на угрозы Мадрида. В ближайшее время мы сформируем новое правительство", — приводит электронная версия газеты Soir заявление Пучдемона в Копенгагене, где он участвует в дебатах "Каталония и Европа на перекрестке за демократию" университета Копенгагена.

Бывший руководитель каталонского правительства заявил, что если испанские власти лишат жителей региона возможности свободно выбирать свое правительство, это будет означать, что в Каталонии "нет демократии" и "голосовать бесполезно". Он также считает, что испанские власти своими действиями "ставят на кон демократию во всей Европе". "В Испании тень (диктатора Франсиско) Франко все еще длинная", — заявил политик, добивающийся отделения Каталонии от Испании.

При этом бывший глава каталонского правительства, скрывающийся от испанского правосудия в Брюсселе, обрушился с обвинениями и в адрес ЕС. Ранее руководство Евросоюза и стран, входящих в организацию, заявляли, что поддерживают испанское правительство в конфликте и призывали уважать конституцию страны. "Мы не можем закрыть глаза на провалы ЕС. То, что происходит в Каталонии, так же важно, как и Brexit", — сказал Пучдемон. Он также поблагодарил Данию за возможность оказаться в этой стране и заявил, что Каталония "хочет превратиться в южную Данию".

Ранее в понедельник стало известно, что судья Верховного суда Испании Пабло Льярена отклонил просьбу прокуратуры заново выдать европейский ордер на арест Пучдемона.

Пучдемон и еще четыре бывших советника правительства Каталонии, в отношении которых выдвинуты обвинения в организации мятежа и подготовке восстания после референдума о независимости, уехали из Испании в Бельгию два месяца назад. С того времени Пучдемон не покидал бельгийскую территорию.