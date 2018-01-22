Генсек Совета Европы заявил, что Россия должна заплатить взнос в феврале

СТРАСБУРГ, 22 янв-РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия, как и все страны-члены, имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале этого года.

В понедельник в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ.

"Правительство РФ имеет обязательство, и они, как и все государства-члены, должны свой взнос в феврале", — сказал Ягланд, выступая перед парламентариями.

Российская делегация в работе сессии, как и в предыдущие три года участия не принимает. РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.