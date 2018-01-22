Киев уже два года готовится к вторжению в ДНР и ЛНР, считает депутат ГД

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Киев уже два года готовится к вооруженному вторжению на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, при этом армия Украины существенно улучшила свои показатели, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник назвал принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса "технологией возвращения под суверенитет Украины" этих территорий.

"К вооруженному вторжению на территории ДНР и ЛНР Киев готовится уже два года и не скрывает этого. Следует признать, что армия Украины существенно улучшила свои показатели и готовится применить их на практике. И хотя Порошенко каждый праздник со слезами на глазах вспоминает украинцев с Донбасса, не сомневаюсь, что приказ о наступлении по всей линии фронта отдаст, что называется, без дрожи в голосе", — сказал Бальбек РИА Новости.

Политик предположил, что при подавлении самопровозглашенных республик появятся агрессивные слабоуправляемые военные группировки возле российских границ – "а, значит, угрозы государственным инфраструктурам и спокойной жизни наших граждан".

"Без всякого пафоса — это угроза национальной безопасности, устранить которую мы обязаны, даже если понадобятся превентивные меры. И, конечно, самое главное, в марте 2014 года наша страна не позволила растерзать русскоязычное население Крыма. Я не верю в то, что мы можем бросить сотни тысяч жителей Донбасса на расправу украинским карателям", — добавил он.

Парламент Украины в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.