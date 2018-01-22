Швеция создает рабочие места переводом госведомств из Стокгольма в регионы

СТОКГОЛЬМ, 22 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Швеции планирует в этом году полный, частичный перевод или расширение девяти государственных ведомств из Стокгольма в другие города страны, говорится в опубликованном в понедельник сообщении для прессы шведского правительства.

"У людей должна быть возможность жить и работать, независимо от места жительства. Поэтому правительство наращивает государственное присутствие в Сконе и Западной Швеции перемещением или расширением деятельности девяти ведомств в Мальмё, Кристианстаде, Мёльндале, Буросе, Ботчюрке и Гетеборге", — говорится в сообщении для прессы.

В Мальме, к примеру, будут расположены отдельные службы таможенного ведомства. Из Стокгольма в Гетеборг полностью переедет Инспекция по социальному страхованию. В других городах планируется создание региональных контор Агентства экономического роста, транспортного управления. Частично уедет из Стокгольма Исполнительная служба по имущественным взысканиям. В общей сложности из Стокгольма в регионы "уедут" 900 рабочих мест.

Подобные шаги – не первые для нынешнего правительства. В прошлом году решение о частичном или полном переводе из Стокгольма в другие города коснулось 12 государственных учреждений. Меры правительства, включая и ранее принятые, означают создание за пределами Стокгольма более двух тысяч новых рабочих мест.

Как пояснило Радио Швеции SR, перевод государственных ведомств из Стокгольма в другие города всегда вызывает самые разные комментарии. Одни, среди которых чаще всего местные органы власти, положительно относятся к сообщениям. Другие считают перевод ведомств излишней тратой государственных средств. Согласно исследованию, проведенному Государственным ревизионным управлением, к примеру, перевод в 2005 году из Стокгольма Управления по защите прав потребителей и Национального института общественного здравоохранения, привел к тому, что высококвалифицированные мужчины не уехали из Стокгольма вместе со своим ведомством, зато освободившиеся рабочие места заняли высокообразованные женщины из региона.

Подобные процессы перевода госведомств в регионы происходят и в Дании. В начале этого года датское правительство сообщило о планах полного или частичного перевода из Копенгагена в другие 49 городов страны более четырех тысяч рабочих мест. К примеру, речь идет о полном переезде из датской столицы 14 государственных ведомств, среди которых называются Управление по охране окружающей среды, ведомства по газовым вопросами, а также по энергетике и конкуренции. Частично переведут из Копенгагена 16 ведомств, среди которых называются отдельные службы полиции, обслуживания железной дороги, бюро по делам предпринимательства и другие.

Как напоминает датско-шведское информационное агентство News Øresund, перевод госучреждений из Копенгагена в регионы – второй за последние несколько лет. В 2015 году датское правительство решило перевести из столицы полностью или частично 44 госучреждения, что означало создание на местах 3,9 тысячи рабочих мест. В сентябре прошлого года власти Дании сообщили, что результатом осуществляемых планов стало создание в регионах 2,4 тысячи мест.