Тиллерсон и Мэй обсудили сделку по иранскому атому

ЛОНДОН, 22 янв – РИА Новости. Премьер Великобритании Тереза Мэй и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник приняли участие в заседании национального совета по безопасности, стороны обсудили отношения двух стран и позицию по иранской ядерной сделке, сообщил журналистам представитель премьера.

"Они обсудили планы на расширение и углубление особых отношений. Они пришли к единому мнению относительно важности единения международного сообщества в противодействии действиям Ирана по дестабилизации ситуации в регионе, и премьер-министр напомнила о приверженности Великобритании ядерной сделке по Ирану", — сказал представитель Даунинг-стрит.

В понедельник Тиллерсон посетил Лондон с визитом, утром он провел встречу с Мэй и осмотрел новое здание американского посольства в Лондоне.