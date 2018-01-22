Порошенко оговорился, заявив об "украинских оккупантах" в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко выступает на мероприятиях по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости УНР. 22 января 2018

Президент Украины Петр Порошенко выступает на мероприятиях по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости УНР. 22 января 2018

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Петр Порошенко во время выступления ко Дню соборности Украины оговорился, заявив, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта".

"И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины", — сказал Порошенко.

Заявление Порошенко присутствующие встретили аплодисментами.

День соборности — государственный праздник, который отмечают в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое государство. Также в этот день в 1918 году объявили о независимости УНР.

"Подлость украинского режима"

Это не первая подобная оговорка украинского лидера. Так, в декабре во время выступления по случаю Дня дипломатической службы он заявил, что никто лучше не знает "подлость украинского режима", чем сами украинцы.

В январе прошлого года, во время общения с военными в Мариуполе, Порошенко заверил солдат, что "украинская оккупация — это временно".