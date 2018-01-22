Порошенко оговорился, заявив об "украинских оккупантах" в Донбассе

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Петр Порошенко во время выступления ко Дню соборности Украины оговорился, заявив, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта".
Заявление Порошенко присутствующие встретили аплодисментами.
День соборности — государственный праздник, который отмечают в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое государство. Также в этот день в 1918 году объявили о независимости УНР.
"Подлость украинского режима"
В январе прошлого года, во время общения с военными в Мариуполе, Порошенко заверил солдат, что "украинская оккупация — это временно".