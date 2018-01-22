В Хорватии нашли мертвым вероятного организатора хищений в "Воентелекоме"

БЕЛГРАД, 22 янв — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Фунтов, объявленный в международный розыск за мошенничество, покончил жизнь самоубийством в Хорватии, сообщила местная полиция.

В России Фунтова искали как предполагаемого организатора хищения 680 миллионов рублей в государственном предприятии "Воентелеком" в 2005 году. Ряд участников аферы в 2011 году были осуждены на реальные сроки, а Фунтов и его бывший первый зам Сергей Лучанинов скрылись от следствия.

Тело 60-летнего полковника запаса Фунтова нашли в арендованной квартире в городе Макарска в минувшую среду.

В посольстве России в Хорватии пока не комментируют происшествие. "Посольство РФ в Хорватии в настоящее время воздерживается от комментариев в отсутствие официальной информации от хорватской стороны", — сказали РИА Новости в диппредставительстве.

По данным хорватских СМИ, отставной офицер добивался в Хорватии убежища, но недавно получил отказ. Самоубийца, предположительно, оставил прощальное письмо.

Как сообщала Главная военная прокуратура России, 680 миллионов рублей в "Ростелекоме" "распилили" под видом оплаты расчетов совместимости гражданских и военных систем связи, которые на деле не проводились.

Фунтов во ФГУПе возглавлял Центр анализа электромагнитной совместимости. Именно он, по данным следствия, разработал преступную схему: заключать с компаниями фиктивные договора на указанные расчеты (хотя они фактически выполнялись подразделениями связи ВС РФ), переводить деньги на подставные фирмы и делить.

На украденные деньги участники аферы покупали квартиры и автомобили, отмечали в ГВП. При обыске дома у одного из членов преступной группы нашли 20 миллионов рублей в различной валюте, оставленных на "карманные расходы". По его же словам, он не знал, на что их потратить.