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В мире

Аббас призвал Евросоюз скорее признать Палестину

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (37)
16:5422.01.2018
(обновлено: 16:55 22.01.2018)
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© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фотоПрезидент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
© AP Photo / Emrah Gurel

БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас перед встречей с главами МИД стран-членов ЕС призвал Евросоюз поскорее признать палестинское государство, чтобы подвигнуть палестинцев продолжать мирно ожидать урегулирования ближневосточной проблемы.

Майк Пенс. Архивное фото
© AP Photo / Patrick Semansky
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"Мы уважаем позицию ЕС. Мы действительно считаем ЕС настоящим партнером и другом. Поэтому мы призываем его страны-члены быстро признать палестинское государство. И подтверждаем, что нет противоречия между признанием и возобновлением переговоров", — сказал Аббас журналистам перед встречей с министрами.

По его словам, "это бы подвигло палестинский народ продолжить надеяться на мир и ждать, пока мир не будет установлен". "Это открыло бы двери к миру и подвигло бы палестинский народ продолжать придерживаться культуры мира, существующей на протяжении нескольких поколений", — заявил палестинский лидер.

Он отметил, что палестинская сторона "намерена продолжать выполнять подписанные с другими сторонами и с Израилем договоренности".

"Но в то же время мы призываем Израиль сыграть свою роль и выполнить эти договоры. Нельзя представлять себе, чтобы договоры выполняла только одна сторона", — сказал Аббас.

Ранее, комментируя ожидания от встречи с Аббасом, высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что признание Палестины государством не значится в числе приоритетов в повестке Евросоюза. При этом он отметил, что на заседании "один или два министра" могут поднять этот вопрос, учитывая, что некоторые страны ЕС уже признали Палестину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Разочаровавшись в перспективах мирных переговоров с Израилем, которые были прерваны несколько лет назад, палестинцы пытаются продвинуться к независимости, обращаясь к международному сообществу и многосторонним институтам за признанием своей государственности. Самым большим их успехом на этом пути стало получение пять лет назад статуса "государства-наблюдателя" при ООН.

Израиль называет такие действия односторонними шагами, которые противоречат взаимным договоренностям и препятствуют переговорному процессу. Он пытается препятствовать им дипломатическими средствами, а когда это не удавалось, не раз вводил санкции против палестинцев.

Палестинцы добиваются урегулирования конфликта с Израилем на традиционной международно-правовой базе, которая предполагает создание палестинского государства в границах 1967 года, включая Восточный Иерусалим.

Палестино-израильский конфликт
© РИА Новости, Инфографика
Палестино-израильский конфликт
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Не признают. Струхнут. Гегемон может отлучить за это от церкви и от сладкого.
17:05
22.01.2018
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