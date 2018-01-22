Аббас призвал Евросоюз скорее признать Палестину

БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас перед встречей с главами МИД стран-членов ЕС призвал Евросоюз поскорее признать палестинское государство, чтобы подвигнуть палестинцев продолжать мирно ожидать урегулирования ближневосточной проблемы.

"Мы уважаем позицию ЕС. Мы действительно считаем ЕС настоящим партнером и другом. Поэтому мы призываем его страны-члены быстро признать палестинское государство. И подтверждаем, что нет противоречия между признанием и возобновлением переговоров", — сказал Аббас журналистам перед встречей с министрами.

По его словам, "это бы подвигло палестинский народ продолжить надеяться на мир и ждать, пока мир не будет установлен". "Это открыло бы двери к миру и подвигло бы палестинский народ продолжать придерживаться культуры мира, существующей на протяжении нескольких поколений", — заявил палестинский лидер.

Он отметил, что палестинская сторона "намерена продолжать выполнять подписанные с другими сторонами и с Израилем договоренности".

"Но в то же время мы призываем Израиль сыграть свою роль и выполнить эти договоры. Нельзя представлять себе, чтобы договоры выполняла только одна сторона", — сказал Аббас.

Ранее, комментируя ожидания от встречи с Аббасом, высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что признание Палестины государством не значится в числе приоритетов в повестке Евросоюза. При этом он отметил, что на заседании "один или два министра" могут поднять этот вопрос, учитывая, что некоторые страны ЕС уже признали Палестину.

Разочаровавшись в перспективах мирных переговоров с Израилем, которые были прерваны несколько лет назад, палестинцы пытаются продвинуться к независимости, обращаясь к международному сообществу и многосторонним институтам за признанием своей государственности. Самым большим их успехом на этом пути стало получение пять лет назад статуса "государства-наблюдателя" при ООН.

Израиль называет такие действия односторонними шагами, которые противоречат взаимным договоренностям и препятствуют переговорному процессу. Он пытается препятствовать им дипломатическими средствами, а когда это не удавалось, не раз вводил санкции против палестинцев.

Палестинцы добиваются урегулирования конфликта с Израилем на традиционной международно-правовой базе, которая предполагает создание палестинского государства в границах 1967 года, включая Восточный Иерусалим.