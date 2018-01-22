Аббас призвал Евросоюз скорее признать Палестину

БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас перед встречей с главами МИД стран-членов ЕС призвал Евросоюз поскорее признать палестинское государство, чтобы подвигнуть палестинцев продолжать мирно ожидать урегулирования ближневосточной проблемы.
По его словам, "это бы подвигло палестинский народ продолжить надеяться на мир и ждать, пока мир не будет установлен". "Это открыло бы двери к миру и подвигло бы палестинский народ продолжать придерживаться культуры мира, существующей на протяжении нескольких поколений", — заявил палестинский лидер.
Он отметил, что палестинская сторона "намерена продолжать выполнять подписанные с другими сторонами и с Израилем договоренности".
"Но в то же время мы призываем Израиль сыграть свою роль и выполнить эти договоры. Нельзя представлять себе, чтобы договоры выполняла только одна сторона", — сказал Аббас.
Ранее, комментируя ожидания от встречи с Аббасом, высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что признание Палестины государством не значится в числе приоритетов в повестке Евросоюза. При этом он отметил, что на заседании "один или два министра" могут поднять этот вопрос, учитывая, что некоторые страны ЕС уже признали Палестину.
Израиль называет такие действия односторонними шагами, которые противоречат взаимным договоренностям и препятствуют переговорному процессу. Он пытается препятствовать им дипломатическими средствами, а когда это не удавалось, не раз вводил санкции против палестинцев.
Палестинцы добиваются урегулирования конфликта с Израилем на традиционной международно-правовой базе, которая предполагает создание палестинского государства в границах 1967 года, включая Восточный Иерусалим.