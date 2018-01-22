В сейм Латвии передали подписи в поддержку образования на русском языке

РИГА, 22 янв – РИА Новости. Более 14 тысяч подписей за сохранение в школах Латвии билингвального (на русском и латышском языках) образования передали в понедельник на рассмотрение в сейм, сообщила журналистам ответственная за инициативу Елена Бачинская.
"Мы не можем отменить реформу, но можем потребовать улучшения качества образования. Мы потребуем приостановки любых изменений системы образования без оценки результатов "Реформы 2004" и качества образования в целом", — подчеркнула Бачинская.
Кабинет министров 23 января рассмотрит поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык.
Предполагается, что поправки вступят в силу постепенно, и перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.
В Латвии проживает два миллиона человек из них около 40% русскоязычные. В республике один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного.
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