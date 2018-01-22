В сейм Латвии передали подписи в поддержку образования на русском языке

Правозащитница Елена Бачинская во время передачи в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования. 22 января 2018

Правозащитница Елена Бачинская во время передачи в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования. 22 января 2018

РИГА, 22 янв – РИА Новости. Более 14 тысяч подписей за сохранение в школах Латвии билингвального (на русском и латышском языках) образования передали в понедельник на рассмотрение в сейм, сообщила журналистам ответственная за инициативу Елена Бачинская.

После проверки подписей под этой инициативой ее рассмотрит президиум сейма.

"Мы не можем отменить реформу, но можем потребовать улучшения качества образования. Мы потребуем приостановки любых изменений системы образования без оценки результатов "Реформы 2004" и качества образования в целом", — подчеркнула Бачинская.

Кабинет министров 23 января рассмотрит поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык.

Подготовленный министерством образования и науки проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.

Предполагается, что поправки вступят в силу постепенно, и перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

© Sputnik / Сергей Мелконов Перейти в фотобанк Петиция за сохранение билингвального образования подана в Сейм Латвии © Sputnik / Сергей Мелконов Перейти в фотобанк Петиция за сохранение билингвального образования подана в Сейм Латвии

В Латвии проживает два миллиона человек из них около 40% русскоязычные. В республике один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного.

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