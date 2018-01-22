В ЛНР заявили, что сбили в Донбассе украинский беспилотник

ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"21 января военнослужащими Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое был сбит очередной беспилотный летательный аппарат ВСУ типа "ФАНТОМ", с помощью которого противник проводил разведывательную деятельность и корректировку артиллерийского огня", — заявил Марочко.