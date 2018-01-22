Климкин заявил, что обсудит Донбасс с представителями Франции и США

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что во вторник встретится в Париже с представителями Франции и США, будут обсуждаться вопросы возможного введения миротворцев в Донбасс и освобождения пленных.

"Я завтра буду встречаться с представителями Франции в Париже, поскольку завтра будет толчок новой инициативе об ограничении использования химического оружия, буду разговаривать с представителями США, также в Париже", — сказал Климкин в понедельник на пресс-конференции, добавив, что будут обсуждаться вопросы введения миротворцев ООН в Донбасс и освобождения пленных.

Климкин также сообщил, что позже в понедельник запланирован его телефонный разговор с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.