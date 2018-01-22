В Афинах заявили, что не намерены проводить референдум по "Македонии"

АФИНЫ, 22 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Правительство Греции не собирается проводить референдум о наименовании "Македония" для соседней республики, заявил официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос на брифинге.

Накануне в Салониках прошел массовый митинг под лозунгом "Македония – греческая", участники которого потребовали исключить любую возможность использования известного с древних времен греческого названия "Македония" в названии бывшей югославской республики. По оценкам, на митинге было 400-500 тысяч человек, организаторы заявляют о 800 тысячах.

Журналисты поинтересовались, не повлиял ли митинг на позицию правительства в переговорах со Скопье и не собирается ли оно провести референдум, как предлагает партнер по правящей коалиции – лидер партии "Независимые греки" Панос Камменос.

"Сейчас в правительстве нет планов проводить референдум", — сказал официальный представитель правительства.

На вопрос, не означают ли слова "сейчас нет", что не исключен референдум, Тзанакопулос ответил отрицательно.

"Правительство не будет проводить референдум", — подчеркнул он.

Он отметил, что митинги не должны влиять на внешнюю политику правительства.

"Что касается переговоров о названии бывшей югославской Республики Македонии, то правительство Греции твердо настаивает на необходимости найти взаимоприемлемое решение. Наша позиция остается стабильной: решение должно быть найдено на основе сложного составного имени, с идентификацией географической или временной, которое применяется ко всему, так, чтобы было совершенно ясно, что никто не будет заявлять права на земли или историю других народов, и поэтому будет исключена любая ирредентистская перспектива", — сказал официальный представитель правительства.

Афины и Скопье надеются в течение полугода решить давний спор о наименовании БЮРМ, без чего страна не может вступить в НАТО и Евросоюз.

Многие греки выступают против того, чтобы в названии Бывшей югославской республики Македония присутствовало слово "Македония", поскольку это, по их мнению, свидетельствует о территориальных претензиях и уничтожает 500 лет греческой истории. Спор тянется больше 25 лет.

Обещание провести референдум в случае достижения соглашения содержалось в программных заявлениях двух славянских партий в Республике Македония, однако жители страны могут и не поддержать соглашение. Представитель крупнейшей албанской партии ДУИ заявлял, что не очень умно проводить референдум.

В Греции соглашение будет проходить через парламент.