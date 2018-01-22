В Афинах заявили, что не намерены проводить референдум по "Македонии"

АФИНЫ, 22 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Правительство Греции не собирается проводить референдум о наименовании "Македония" для соседней республики, заявил официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос на брифинге.
Журналисты поинтересовались, не повлиял ли митинг на позицию правительства в переговорах со Скопье и не собирается ли оно провести референдум, как предлагает партнер по правящей коалиции – лидер партии "Независимые греки" Панос Камменос.
"Сейчас в правительстве нет планов проводить референдум", — сказал официальный представитель правительства.
На вопрос, не означают ли слова "сейчас нет", что не исключен референдум, Тзанакопулос ответил отрицательно.
"Правительство не будет проводить референдум", — подчеркнул он.
Он отметил, что митинги не должны влиять на внешнюю политику правительства.
"Что касается переговоров о названии бывшей югославской Республики Македонии, то правительство Греции твердо настаивает на необходимости найти взаимоприемлемое решение. Наша позиция остается стабильной: решение должно быть найдено на основе сложного составного имени, с идентификацией географической или временной, которое применяется ко всему, так, чтобы было совершенно ясно, что никто не будет заявлять права на земли или историю других народов, и поэтому будет исключена любая ирредентистская перспектива", — сказал официальный представитель правительства.
Многие греки выступают против того, чтобы в названии Бывшей югославской республики Македония присутствовало слово "Македония", поскольку это, по их мнению, свидетельствует о территориальных претензиях и уничтожает 500 лет греческой истории. Спор тянется больше 25 лет.
Обещание провести референдум в случае достижения соглашения содержалось в программных заявлениях двух славянских партий в Республике Македония, однако жители страны могут и не поддержать соглашение. Представитель крупнейшей албанской партии ДУИ заявлял, что не очень умно проводить референдум.
В Греции соглашение будет проходить через парламент.