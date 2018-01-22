В ПАСЕ выступили за проведение заседания подкомитета с участием России

СТРАСБУРГ, 22 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава группы объединённых левых в ПАСЕ Тини Кокс высказался в поддержку проведения на сессии Ассамблеи встречи подгруппы с представителями России.

"Что касается чрезвычайного комитета, который основан на докладе (нового председателя ПАСЕ) Николетти, я надеюсь, что Микеле Николетти возглавит наш новый комитет", — сказал он на заседании.

"Мне кажется, что это чрезвычайно важно — говорить о роли Совета Европы, о функциях ассамблеи в ближайшем будущем, чтобы сохранить релевантность этой организации, а не быть неактуальной. Также очень важно, чтобы все части организации (Совета Европы – ред.) сотрудничали", — добавил Кокс.

Во вторник, 23 января, пройдет заседание созданной в декабре ad-hoc комиссии Бюро ПАСЕ по вопросу о роли и миссии Ассамблеи на основе доклада Николетти, в котором предложил провести заседание совместной комиссии ПАСЕ и комитета министров Совета Европы для выработки общих мер по подготовке к саммиту СЕ. Николлети отметил важность того, чтобы "все государства-члены организации были полностью представлены в этом процессе, на парламентской стороне и на межправительственной стороне".

Украинские представители уже выступили против проведения заседания подкомиссии с участием представителей РФ.

На прошлой неделе первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что вице-спикер нижней палаты Петр Толстой и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев впервые с момента кризиса 2016 года могут принять участие в заседании подкомиссии.