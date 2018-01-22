Пенс назвал сделку с Ираном катастрофой

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс с трибуны израильского парламента пообещал, что американская администрация не позволит Ирану получить ядерное оружие и больше не "сертифицирует" соглашение с ним.

Сделку "великих держав" с Ираном по поводу его атомного проекта Пенс назвал катастрофой и подтвердил, что администрация работает над ее улучшением и готова аннулировать договоренности, если их не удастся скорректировать.

"Иранская ядерная сделка — это катастрофа. США больше никогда не сертифицируют это плохо продуманное соглашение. По указанию президента (США Дональда) Трампа мы работаем над эффективными и долгосрочными механизмами сдерживания ядерной и ракетной программ Ирана", — сказал он под овации зала.

Пенс напомнил, что Трамп не стал возобновлять санкции против Ирана, дав конгрессу и партнерам по соглашению время на ужесточение условий сделки. "Но президент Трамп дал ясно понять: это в последний раз. Если иранская ядерная сделка не будет исправлена, Соединенные Штаты, как сказал президент Трамп, немедленно из нее выйдут", — заявил вице-президент.

"Независимо от исхода этих переговоров, сегодня я хочу дать торжественное обещание Израилю, всему Ближнему Востоку и миру. США никогда не позволят Ирану обрести ядерное оружие… Мы также больше не потерпим поддержки Ираном терроризма или попыток жестоко подавить свой народ", — продолжил он.

Сам Иран под рукоплескания зала Пенс назвал "главным государством-спонсором террора".

"Этот опасный режим сеет хаос по всему региону. Только в прошлом году, когда его собственные граждане молили о помощи… Иран направил более 4 миллиардов долларов на злокозненную деятельность в Сирии, Ливане и других странах региона. Он поддерживает террористические группировки, которые даже сейчас стоят на пороге Израиля", — сказал Пенс.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.