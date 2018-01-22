Российская делегация обсуждает в Каире вопросы возобновления авиасообщения

КАИР, 22 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Российская делегация в понедельник обсуждает в Каирском международном аэропорту технические вопросы возобновления регулярного авиасообщения между странами, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.

По его словам, планируется также проведение финальной проверки безопасности второго терминала аэропорта, из которого будут осуществляться рейсы "Аэрофлота". Источник не исключил, что делегация проведет также встречу с представителями министерства гражданской авиации Египта.

"Делегация будет работать три дня, планируется обсудить технические вопросы. Принципиальные стороны возобновления авиасообщения уже были урегулированы, теперь остаются определенные технические детали авиаперевозок, которые надо согласовать между сторонами", — сказал собеседник агентства.

Министр транспорта РФ Максим Соколов и глава минавиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря прошлого года в Москве подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Ожидается, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто уже в феврале, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.