Российская делегация обсуждает в Каире вопросы возобновления авиасообщения

КАИР, 22 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Российская делегация в понедельник обсуждает в Каирском международном аэропорту технические вопросы возобновления регулярного авиасообщения между странами, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
"Делегация будет работать три дня, планируется обсудить технические вопросы. Принципиальные стороны возобновления авиасообщения уже были урегулированы, теперь остаются определенные технические детали авиаперевозок, которые надо согласовать между сторонами", — сказал собеседник агентства.
Министр транспорта РФ Максим Соколов и глава минавиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря прошлого года в Москве подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Ожидается, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто уже в феврале, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.