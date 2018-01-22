Депутат ПАСЕ обвинил Россию в шантаже

СТРАСБУРГ, 22 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) датчанин Майкл Ааструп Йенсен обвинил Россию в шантаже.

"Они говорят: "мы не хотим выплачивать взносы в организации при условии, что действуют санкции против нашей парламентской делегации", — отметил Йенсен, выступая в ПАСЕ.

По его словам, Москва самостоятельно отказалась участвовать в работе ассамблеи. Он подчеркнул, что российская делегация должна вернуться в ПАСЕ на условиях ассамблеи, которой не следует соглашаться на предложения Москвы по выходу из кризиса.

Йенсен указал, что в ПАСЕ выступают за снятие санкций с российской делегации при условии, что Москва "выполнит резолюцию, которую мы предложили".

"Потому, что если мы будем ослаблять ограничение права на голосование, то мы сыграем в игру пропаганды, которую используют против нас. <…> Мы, группа либерал-демократов, не хотим быть инструментом этой игры", — заявил он.

В понедельник в Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ.

Российская делегация в этот раз, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии. Москва с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации делегации документы, поскольку в 2014-2015 годах ее лишили права голоса на сессиях из-за позиции по Крыму.

В Москве не раз предлагали пути выхода из кризиса, в том числе, выдвигали идею документально закрепить недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года Россия заявила о приостановке части выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не восстановят.