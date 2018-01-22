В Раде пообещали блокировать в ПАСЕ решения, которые будут невыгодны Киеву

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Киев будет блокировать решения в ПАСЕ после избрания нового президента организации, если они будут не в поддержку Украины, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт", вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Георгий Логвинский.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник утвердила нового председателя — итальянца Микеле Николетти. Ранее он выразил сожаление в связи с решением России не направлять делегацию на зимнюю сессию Ассамблеи. Тем не менее, по его словам, диалог с российскими парламентариями и со всеми другими делегациями продолжается в соответствии "со всеми ценностями и обязательствами".

"Николетти — представитель социалистической группы в Парламентской ассамблее Совета Европы", — напомнил Логвинский в эфире телеканала "112 Украина", заявив в связи с этим, что Николетти "имеет определенную приверженность" к делегации Российской Федерации.

По его словам, новый президент уже говорит о диалоге с российский стороной. При этом, по словам украинского политика, важно, о чем будет диалог — о снятии санкций или с целью предотвращения нарушений прав человека, которые якобы имеют место в Крыму. "Если диалог приведет к тому, чтобы снять санкций без каких-либо возобновлений прав человека, то это не состоится", — пообещал Логвинский.

"Если шаги будут не в поддержку Украины, мы это заблокируем", — сказал он.

Российская делегация, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии. РФ с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.