МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена отклонил просьбу прокуратуры заново выдать европейский ордер на арест бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает газета Pais.

Ранее прокуратура Испании попросила Льярену заново выдать европейский ордер.

В понедельник утром стало известно, что Пучдемон прилетел в Данию. Бывший глава правительства Каталонии, который вновь собирается выставлять свою кандидатуру на этот пост, примет участие в дебатах "Каталония и Европа на перекрестке за демократию" университета Копенгагена.

В своем постановлении Льярена указал, что хотя запрос прокуратуры является обоснованным, существуют "нюансы", требующие отложить выдачу ордера.

Судья полагает, что Пучдемон намеренно выехал в Копенгаген, чтобы спровоцировать задержание и изменить свой процессуальный статус, тем самым обойдя "правовой порядок, регулирующий деятельность парламента". По мнению судьи, задержание экс-главы женералитета лишало его статуса беглеца от правосудия и создавало юридическую ситуацию, позволяющую вновь быть назначенным председателем правительства региона даже в свое отсутствие.

Пучдемон и еще четыре бывших советника правительства Каталонии, в отношении которых выдвинуты обвинения в организации мятежа и подготовке восстания, уехали из Испании в Бельгию два месяца назад. С того времени Пучдемон не покидал бельгийскую территорию.

В декабре судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал ордер на арест Пучдемона на территории страны, однако отозвал европейский ордер, выданный ранее судьей Национальной судебной палаты.