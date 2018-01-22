МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена отклонил просьбу прокуратуры заново выдать европейский ордер на арест бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает газета Pais.
В понедельник утром стало известно, что Пучдемон прилетел в Данию. Бывший глава правительства Каталонии, который вновь собирается выставлять свою кандидатуру на этот пост, примет участие в дебатах "Каталония и Европа на перекрестке за демократию" университета Копенгагена.
В своем постановлении Льярена указал, что хотя запрос прокуратуры является обоснованным, существуют "нюансы", требующие отложить выдачу ордера.
Судья полагает, что Пучдемон намеренно выехал в Копенгаген, чтобы спровоцировать задержание и изменить свой процессуальный статус, тем самым обойдя "правовой порядок, регулирующий деятельность парламента". По мнению судьи, задержание экс-главы женералитета лишало его статуса беглеца от правосудия и создавало юридическую ситуацию, позволяющую вновь быть назначенным председателем правительства региона даже в свое отсутствие.
Пучдемон и еще четыре бывших советника правительства Каталонии, в отношении которых выдвинуты обвинения в организации мятежа и подготовке восстания, уехали из Испании в Бельгию два месяца назад. С того времени Пучдемон не покидал бельгийскую территорию.
В декабре судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал ордер на арест Пучдемона на территории страны, однако отозвал европейский ордер, выданный ранее судьей Национальной судебной палаты.