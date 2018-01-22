Суд в Киеве частично удовлетворил требование Саакашвили об отводе судей

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Киевский апелляционный административный суд, рассматривающий жалобу экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на отказ предоставить ему статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, частично удовлетворил требование политика об отводе судей.

Ранее Саакашвили уже обращался в Окружной административный суд Киева с иском к управлению миграционной службы Украины в Киевской области. Политик требовал обязать ведомство рассмотреть вопрос о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Однако суд 3 января отказал Саакашвили, данное решение политик обжаловал в апелляционной инстанции. Апелляционную жалобу также подала Государственная миграционная служба (ГМС) Украины, рассмотрение которой началось 19 января.

"Заявление Михаила Саакашвили об отводе состава суда… удовлетворить частично. Передать дело для определения судьи… для решения вопроса об отводе", — зачитал решение председательствующий судья.

Саакашвили на заседании в понедельник заявил, что не доверяет составу суда, который рассматривает жалобу, и считает его предвзятым. "Понятно, что результат этого суда написан в другом месте", — сказал он, добавив, что "имеет право на гражданство даже по законам УНР (Украинской народной республики).

Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что дело, которое рассматривает суд в понедельник – это прецедент. "ГМС, к сожалению, выиграла первую инстанцию, но несмотря на это, злоупотребляя своими процессуальными правами, ГМС подала жалобу на решение суда первой инстанции", — сказал он.

По его словам, суд рассматривает дело в ускоренном порядке, что, по мнению адвоката, говорит о предвзятости судей. В частности, у защиты было только три дня на подготовку к заседанию. По мнению адвокатов, таким образом ГМС пытается ускорить процедуру депортации Саакашвили.

Здание суда взято под усиленную охрану. На заседание пришли около сотни сторонников политика. Во время того, как судьи были в совещательной комнате, в зал зашли несколько десятков человек в полицейской форме и балаклавах.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.

Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.