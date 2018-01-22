ЕС внес еще 17 человек в список индивидуальных санкций против КНДР

БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в понедельник добавил 17 человек в список лиц, подпадающих под индивидуальные санкции против КНДР, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет добавил 17 человек в список лиц, подпадающих под заморозку активов и запрет на въезд. Этот список дополняет (списки), составленные ООН, дополняя и усиливая режим санкций ООН", — сообщил Совет ЕС.

Согласно этой информации, указанные лица внесены в список "в связи с их участием в незаконной торговой деятельности, нацеленной на уклонение от санкций, наложенных ООН, в том числе из-за рубежа".

Общее число лиц, фигурирующих в самостоятельно составленном ЕС санкционном списке против КНДР, достигло 58 человек, в нем также значится 10 юридических лиц. В списке ООН значатся 79 физических и 54 юридических лица.