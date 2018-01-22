Полномочия делегации Андорры в ПАСЕ опротестовали из-за гендерного состава

СТРАСБУРГ, 22 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. В Парламентской ассамблее Совета Европы опротестовали полномочия одной из самых маленьких делегаций — Андорры — из-за "непропорционального гендерного состава".

В понедельник ПАСЕ открыла зимнюю сессию. Традиционно в начале сессии происходит подтверждение полномочий делегаций. Если никто не выступает против, подтверждение полномочий происходит автоматически.

Французский парламентарий Маривонн Блондин выступила с заявлением, в котором оспорила полномочия делегации Андорры, на том основании, что "необходимо защитить равное представительство мужчин и женщин".

Как передает корреспондент РИА Новости, в делегацию Андорры входят четыре человека — два мужчины и две женщины. Однако Блондин настаивает, что гендерный состав делегации в ПАСЕ должен быть пропорционален гендерному составу парламента страны, направившей эту делегацию.

Ее предложение поддержали необходимое число депутатов (более десяти). Теперь Ассамблея решит будущее делегации Андорры после подготовки соответствующего доклада.