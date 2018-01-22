МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. КНДР продолжит развивать свой ракетно-ядерный потенциал, независимо от уровня отношений с Южной Кореей и США, считает эксперт по вопросу нераспространения Владимир Новиков.

Выступая на круглом столе в МИА "Россия сегодня", эксперт отметил, что Северную Корею уже нельзя рассматривать как страну, только проведшую испытания ядерных взрывных устройств: Пхеньян находится на пути создания ракетно-ядерного потенциала.

"Этот потенциал будет создаваться, невзирая на какие-либо улучшения или ухудшения отношений между двумя Кореями или Северной Кореей и США, потому что коренные цели американской и северокорейской политики диаметрально противоположны и в обозримом будущем разрешены быть не могут", — считает Новиков.

По его словам, для США неприемлемо, чтобы хотя бы один ядерный заряд достиг ее территории, для КНДР же неприемлемо возникновение физической угрозы существованию руководства страны: "В этой дилемме мы будем существовать очень долго".

В то же время, согласно оценке Новикова, ракетно-ядерный потенциал КНДР в текущем состоянии не будет угрожать США, потому что у КНДР нет в достаточном количестве средств доставки и ядерных зарядов для массового поражения объектов на территории США.

Эксперт также охарактеризовал переговоры между КНДР и Южной Кореей как положительный шаг в снижении напряженности, в то же время добавив, что решение северокорейской проблемы — перспектива очень отдаленная и в ближайшем времени этого ждать не следует.

"Я тоже считаю, что данное улучшение отношений между двумя Кореями и тем самым снижение напряженности и отодвигание потенциальной войны на большой срок – это хороший шаг. Однако нельзя считать, что дальнейшее развитие ситуации будет в положительном направлении", — заявил Новиков.

В начале текущего года между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников. Переговоры прошли на фоне продолжавшейся весь 2017 год эскалации ситуации вокруг Корейского полуострова из-за серии ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна. На переговорах стороны договорились об участии спортсменов Северной Кореи в ОИ-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля.