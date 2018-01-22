Евросоюз ввел санкции против семи венесуэльских чиновников

Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе. Архивное фото

Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в понедельник ввел санкции против семи высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и Верховного суда, говорится в сообщении Совета ЕС.

"В связи с продолжением ухудшения ситуации в Венесуэле Совет решил включить семь человек, занимающих официальные должности, в список санкций, решение вступает в силу немедленно. Эти лица участвуют в несоблюдении демократических принципов или верховенства права, а также в нарушении прав человека", — сообщил Совет ЕС.

В заявлении отмечается, что ограничительные меры включают заморозку активов и запрет на въезд.

К сообщению приложен текст решения Совета ЕС, в котором перечислены фигуранты санкционного списка. Под ограничительные меры попали министр внутренних дел Нестор Реверол, директор национальной боливарианской службы разведки (SEBIN) Венесуэлы Густаво Лопес, глава национального избирательного совета южноамериканской страны Тибисай Лусена, глава правительства столичного округа Антонио Бенавидес Торрес, председатель Верховного суда страны Майкель Морено, генпрокурор Тарек Уильям Сааб и депутат Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.