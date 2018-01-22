В ОАЭ пожар в доме унес жизни семерых братьев и сестер

ДУБАЙ, 22 янв — РИА Новости. Семь детей погибли из-за пожара в эмирате Фуджейра в ОАЭ в понедельник, сообщает издание Arabian Business.

Все семь погибших из одной семьи, смерть наступила в результате отравления дымом, уточняет издание.

Полиция эмирата получила звонок от матери детей рано утром, женщина проснулась от запаха дыма. Дети оказались заблокированы внутри дома, говорится в сообщении.

Когда на место происшествия прибыли пожарные и полиция, все дети – три мальчика и четыре девочки – были мертвы. Самому старшему из детей было 13 лет, самому младшему — пять лет. Причина пожара выясняется, отмечает издание.