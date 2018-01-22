Омбудсмен ДНР хочет встретиться с главой миссии ООН по правам человека

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова и освобожденный из украинского плена Андрей Дементьев на пресс-конференции в Донецке. 22 января 2018

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова и освобожденный из украинского плена Андрей Дементьев на пресс-конференции в Донецке. 22 января 2018

ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила в понедельник, что планирует встретиться 25 января с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионой Фрейзер.

"Двадцать пятого января мы намерены с ней встретиться (с Фрейзер — ред.). В ходе встречи мы обсудим итоги прошедшего обмена, что были нарушены права, не отдали документы, не все прошли верификацию. И в Минске было принято решение, что в дальнейшем такие верификации будет проводить ООН по правам человека", — сказала Морозова журналистам.

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января в Минске обменялись списками для обмена пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена пленными и ожидают следующего этапа в феврале-марте. Власти ДНР заявили, что готовы к следующему этапу обмена пленными и потребовали от Киева передать в его рамках более 80 человек.

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