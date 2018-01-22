В ДНР опасаются провокаций силовиков у Горловки во время визита Хуга

ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин не исключает вооруженных провокаций со стороны украинских силовиков в районе Горловки во время визита в Донбасс замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александра Хуга.

Ранее пресс-служба миссии ОБСЕ сообщила, что Хуг посетит Донбасс 21-25 января.

"Существует большая вероятность, что во время показательного (на камеру) выполнения огневых задач на зачет 24 бригадой (украинских силовиков — ред.) в качестве целей и мишеней будут использованы объекты и позиции, находящиеся на территории нашей республики в районе Горловки. Все это планируется сделать в ходе работы заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга в период 22-25 января", — заявил журналистам Басурин.

По его словам, силовики прибыли в Донбасс в рамках ротации для демонстрации "готовности к выполнению задач по предназначению". "В настоящее время в зоне ответственности бригады работает комиссия Генштаба ВСУ для подготовки к проведению отчетных мероприятий", — добавил Басурин.