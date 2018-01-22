Порошенко призвал украинцев читать брошюру Петлюры "Московская вошь"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Петр Порошенко посоветовал гражданам страны изучать историю и прочитать несколько книг, в том числе брошюру Симона Петлюры под названием "Московская вошь. Размышления дядьки Симона про то, как московские вши поедают Украину и что с ними нужно делать".

"Она совсем не ксенофобская, потому что есть самокритичный раздел "Свои гниды", — заверил Порошенко в ходе выступления по случаю Дня соборности Украины, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Кроме Петлюры, украинский президент предложил согражданам прочитать "Воспоминания" Павла Скоропадского, которыми "был поражен". Также, по мнению Порошенко, "поучительно было бы полистать еще и Махно" (Нестор Махно — анархист, создатель Революционной повстанческой армии Украины. — Прим. ред.). "Единственная, наверное, фигура в истории, которая, как утверждают некоторые ученые, на собственных деньгах печатала официальное разрешение эти деньги подделывать", — сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что не хочет давать оценок политическим деятелям того периода, которые "принимали эпохальные решения и допускали тяжелые ошибки". "Наша с вами обязанность — сделать правильные выводы из уроков истории", — добавил он.

Симон Петлюра был главным атаманом войск Украинской народной республики, главой Директории Украинской народной республики. Участвовал в боях против Красной армии. Петлюру убили в Париже 25 мая 1926 года в отместку за еврейские погромы на Украине, французский суд оправдал убийцу.