Киев выступил против создания комитета ПАСЕ, где должна выступить Россия

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Делегация Украины намерена на заседании ПАСЕ выступить против проведения заседания ad-hoc комиссии с участием представителей РФ, заявил заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

В понедельник в Страсбурге открывается зимняя сессия ПАСЕ, в рамках которой 23 января пройдет заседание созданной в декабре прошлого года ad-hoc комиссии Бюро ПАСЕ по вопросу о роли и миссии Ассамблеи на основе доклада итальянца Микелле Николетти. На прошлой неделе первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что вице-спикер нижней палаты Петр Толстой и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев впервые с момента кризиса 2016 года примут участие в заседании подкомиссии.

"Наша делегация будет бороться против создания этого ad-hoc комитета и будем поднимать вопрос, что приглашение россиян… — это недопустимо", — заявил Гончаренко.

Российская делегация, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии. РФ с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.