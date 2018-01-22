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При нападении на отель в Кабуле погибли семеро украинцев

Сюжет:
Нападение на отель в Кабуле (22)
14:3822.01.2018
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© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018Афганский военный рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018
© AP Photo / Rahmat Gul

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Семеро граждан Украины стали жертвами нападения на отель в Кабуле. Об этом сообщил посол страны в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк в эфире телеканала "112 Украина".

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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По его словам, гибель гибель граждан Украины уже подтвердилась. При этом дипломат добавил, что появляющиеся в СМИ данные по жертвам нужно проверить, так как ранее сообщалось о девяти погибших украинцах.

Теракт унес жизни двух пилотов украинской частной авиакомпании "Украинские крылья", которые работали на афганскую авиакомпанию Kam Air. На сайте телеканала "Громадське ТВ" со ссылкой на директора авиаперевозчика Владимира Костенко сообщается, что один из пилотов — уроженец Первомайска Харьковской области, 1974 года рождения. Информации о втором погибшем пилоте к настоящему времени нет.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родными и близким жертв теракта. Глава государства на своей странице в Facebook сообщил, что власти окажут помощь семьям погибших.

Он также добавил, что МИД направил в Кабул украинского консула из Душанбе с целью выяснения подробностей случившегося.

В свою очередь, глава МИД Павел Климкин сообщил, что устанавливаются обстоятельств террористического акта. Он также решительно осудил трагедию в Кабуле.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Глава МИД Украины осудил атаку боевиков на отель в Кабуле

Атака на отель

В субботу вооруженные боевики напали на Intercontinental Hotel. В течение 18 часов были слышны выстрелы и взрывы.

Ответственность за произошедшее взяло на себя движение "Талибан"*.

По данным СМИ, погибли 43 человека; 126, в том числе 41 иностранца, спасли. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, включая 14 иностранцев. Среди них — гражданин Казахстана.

Кроме того, жертвой атаки стал генеральный консул Афганистана в пакистанском Карачи Абдулла Вахид Поян.

Россиян среди погибших и пострадавших в результате нападения на отель в Кабуле нет, рассказали в МИД и добавили, что Москва решительно осуждает эту бесчеловечную вылазку террористов.

"Призываем власти Афганистана принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в афганской столице и в стране в целом", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Германии также выступил с осуждением теракта и выразил соболезнования семьям погибших.

"Наши мысли — с жертвами, их семьями и их друзьями. Германия твердо стоит на стороне Афганистана вместе с международным сообществом и будет продолжать оказывать поддержку правительству Афганистана в стабилизации страны и защите ее безопасности", — говорится в заявлении ведомства.

Intercontinental Hotel не в первый раз становится целью террористов. Так, в июне 2011 года девять боевиков ворвались в здание гостиницы. Тогда погибли 12 человек. Всех нападавших ликвидировали.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

Терроризм XXI веке
Терроризм в XXI веке
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В мире
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Популярные комментарииВсе комментарии
Виталий Черкасов
Очень жаль, что погибают мирные люди, тем более соседи и братья. Мои соболезнования родным погибших. Россияне скорбят с Вами.
15:07
22.01.2018
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